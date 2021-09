Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.An den Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern würden sich bekanntlich die Geister scheiden. Während Anleger am mit Blick auf den Kurs zweifeln würden, geebe es doch immer wieder optimistische Analystenstimmen. Eine aktuelle komme von Morgan Stanley und sehe deutliches Potenzial für den DAX-Titel, der heute davon aber nicht profitieren könne.Konkret habe die US-Investmentbank die Einstufung für die Bayer-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel rund 55% Luft nach oben. Die Bewertungsschere innerhalb der europäischen Pharmabranche sei weiter aufgegangen, habe Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Er sehe dies als Chance, sich "ungeliebte" Werte mit guten Aussichten noch einmal anzuschauen, und hoch bewertete Werte auf möglicherweise aufkeimende Wachstumsrisiken hin abzuklopfen."Der Aktionär" sei im Gegensatz zu Morgan Stanley alles andere als positiv für Bayer gestimmt. Das Problem: Das übergeordnete Bild würden nach wie vor die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bestimmen, die immer noch nicht endgültig vom Tisch seien. Zudem sehe der Chart alles andere als positiv aus. Die Bayer-Aktie sei kein Kauf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: