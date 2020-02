Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nachdem am Montag die Nachricht über ein millionenschweres Schadenersatzurteil in den USA die Aktie von Bayer noch deutlich unter Druck gebracht habe (minus 1,9 Prozent), habe sich das Papier am heutigen Dienstag bereits wieder stabilisieren können. Am Nachmittag notiere die Aktie nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag bei 75,80 Euro.Eine US-Jury habe den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer sowie den Chemiekonzern BASF im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Dicamba zu einem millionenschweren Schadenersatz verurteilt. Insgesamt sollten die beiden Unternehmen dem Pfirsichbauern Bill Bader aus Missouri 265 Millionen US-Dollar zahlen. Dies teile sich in 15 Millionen Schadenersatz sowie zusätzlich 250 Millionen Dollar Strafschadenersatz auf. Die Entscheidung der Jury sei am Samstag gefallen.Bader beschuldige Bayer und BASF, dass er durch den Einsatz von Dicamba auf benachbarten Feldern Ernteverluste erlitten habe, da Teile des Unkrautvernichters auf seine Plantagen geweht worden sein sollten. Dicamba sei von Monsanto entwickelt worden, der US-Konzern sehe sich wegen des Mittels seit 2015 Klagen ausgesetzt; Bayer habe Monsanto 2018 übernommen. Die Leverkusener würden sich bereits wegen angeblicher Krebsrisiken von Monsantos Unkrautvernichter Glyphosat tausenden Klagen in den USA ausgesetzt sehen. BASF nutze ein eigenes auf Dicamba basierendes Produkt, um gentechnisch veränderte Pflanzen zu behandeln."Der Missouri-Fall ist der erste, der als Teil eines Massenverfahrens gegen Bayer/BASF wegen Verwehungsschäden geführt wurde", habe Analyst Jonas Oxgaard von Bernstein Research kommentiert. Und da BASF und Bayer zu den Hauptproduzenten von Dicamba gezählt hätten, könnten weitere erhebliche Strafzahlungen auf sie zukommen. Wie es zuletzt geheißen habe, seien derzeit 140 Klagefälle bekannt. Etwaige Strafzahlungen dürften zu zwei Dritteln von BASF und zu einem Drittel von Bayer getragen werden, erwarte der Commerzbank-Analyst Daniel Wendorff.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BASF.