Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,15 EUR -0,52% (31.10.2018, 09:01)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (31.10.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer: Mittelfristig droht sogar ein Kursrutsch unter 45 EUR - ChartanalyseDie Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) befindet sich seit rund 3,5 Jahren in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 13. September 2018 habe die Aktie ein Tief bei 69,40 EUR markiert und damit auf der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung aufgesetzt. Danach sei es zu einer Erholung an den EMA 50 gekommen. Aber am 23. Oktober sei Bayer bereits intraday unter das Tief bei 69,40 EUR zurückgefallen. Einen Tag später sei es auch zu einem Tagesschlusskurs darunter gekommen. Nach einem Tief bei 64,83 EUR habe sich der Chemie- und Pharmawert zwar leicht erholt, scheitere aber offenbar an dem Bereich um 69,40 EUR.Bayer zeige sich weiterhin in einer schlechten Verfassung. Weitere Kursverluste würden drohen. Das nächste Ziel liege im Bereich um 59,50 EUR. Mittelfristig drohe sogar ein Kursrutsch unter 45,00 EUR. Ein Anstieg über 69,40 EUR auf Tagesschlusskursbasis würde aber den Bullen helfen. Ein solcher Ausbruch könnte einen Versuch einleiten, das Abwärtsgap vom 23. Oktober zu schließen, was Kursgewinne in Richtung 76,08/52 EUR mit sich bringen könnte. (Analyse vom 31.10.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:66,69 EUR -1,75% (30.10.2018, 17:35)