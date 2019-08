Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,11 EUR +2,46% (21.08.2019, 13:14)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,95 EUR +1,44% (21.08.2019, 12:59)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 56 auf 64 Euro.Schneller als erwartet habe der Leverkusener Konzern die Ende 2018 im Rahmen eines Konzernumbaus angekündigten Portfoliomaßnahmen nun mit dem Verkauf der Tiergesundheitssparte umgesetzt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit würden Spielräume für den Schuldenabbau, notwendige Investitionen und die Bewältigung der Glyphosat-Thematik geschaffen. Dem Ziel, den Konzern schlagkräftiger und stärker auf das Pharma- und Agrochemiegeschäft fokussiert aufzustellen, komme man so erheblich näher. Daher beurteile Strauß die gemeldete Transaktion auch positiv und hebe sein Kursziel für die Bayer-Aktie von 56 auf 64 Euro an.Da jedoch die finanzielle Belastung durch den Glyphosat-Komplex (ganz zu schweigen vom Schaden für die Reputation von Bayer) derzeit noch nicht seriös abschätzbar ist, bleibt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse zunächst bei seiner Halteempfehlung für die Bayer-Aktie. (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: