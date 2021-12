Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

45,645 EUR +1,87% (07.12.2021, 09:57)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

45,51 EUR +2,07% (07.12.2021, 09:42)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (07.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des DAX-Konzerns Bayer rutsche immer weiter ab. Grund dafür seien die anhaltenden Sorgen um die neue Omikron Virus-Mutante. Selbst die jüngsten positiven Ergebnisse vom Prostatakrebs-Medikament Nubeqa sowie ein äußerst bullishes Analystenrating hätten für keinen neuen Schwung bei der Aktie sorgen können.Tatsächlich sehe die Lage viel dramatischer aus. Seitdem die Aktie Mitte November an der 200-Tage-Linie bei 51 Euro abgeprallt sei, befinde sich diese auf Talfahrt. Weder der Support an der 50-Tage-Linie bei 48 Euro habe Halt bieten können, noch sei eine Stabilisierung um den Bereich des Volume-Peaks bei 47 Euro geglückt.Nun habe sich die Situation noch weiter zugespitzt. Nachdem der Wert bereits letzte Woche mit der Unterstützung am Corona-Tief bei 44,84 Euro gekämpft habe, notiere er nun bereits den dritten Handelstag in Folge unter dieser Marke. Werde dieses Verkaufssignals nach dem heutigen Kurssprung zu Handelsbeginn bestätigt, müsse mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden. Dazu sei das Bollinger-Band inzwischen weit geöffnet und suggeriere damit ein großes Abwärtspotenzial. Der nächste charttechnische Support warte erst am Mehrjahrestief bei 39,91 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: