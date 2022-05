Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

60,58 EUR +0,71% (03.05.2022, 09:40)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

60,47 EUR +0,48% (03.05.2022, 09:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Seit dem Zwischentief am 7. März habe die Bayer-Aktie in der Spitze knapp 40 Prozent an Wert gewinnen können. Mitte April sei der Sprint dann vorerst vorüber gewesen und der Pharmakonzern sei in den Korrekturmodus übergegangen. Aktuell stehe die Aktie an wichtigen charttechnischen Marken, auf die Anleger ein Auge haben sollten.Am Montagnachmittag notiere das Papier mit einem Minus von drei Prozent bei 60,56 Euro. Das kräftige Minus sei allerdings auf den Dividendenabschlag zurückzuführen.Damit sei die Aktie aber unter das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 60,61 Euro gefallen. Die nächste Unterstützung biete jetzt die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 59,44 Euro verlaufe. Sollte auch die nicht halten droht ein Rücksetzer in den Bereich von 58 Euro. Dort träfe Bayer zum einen auf das 50er-Retracement bei 58,33 Euro sowie die Unterstützungslinie aus den Zwischenhochs von September 2020 und Mai 2021.Aufgrund der weiterhin ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten mahnt "Der Aktionär" allerdings weiter zur Vorsicht, was ein Investment auf der Long-Seite angeht, so Julian Weber. (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: