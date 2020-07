Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

58,94 EUR +0,48% (29.07.2020, 08:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.07.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) bildete Mitte Juni ein temporäres Hoch bei 73,63 EUR aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend hätten sich die Bullen den Bären geschlagen geben müssen, denn sie hätten kaum mehr eine größere Gegenbewegung auf das Parkett zaubern können. In dieser Woche sei nun sogar die Unterstützung an der 60,00-EUR-Marke aufgegeben worden. Die Wertpapiere hätten gestern bei 58,90 EUR geschlossen.AusblickUnterhalb der 60,00-EUR-Marke eien die Bären im Vorteil. Daher könnte sich die Korrekturbewegung seit dem Hoch bei 73,63 EUR fortsetzen. Die ideale Zielzone läge bei 55,00 EUR. Ein frisches prozyklisches Kaufsignal würde nach einem Tagesschlusskurs über der 60,50-EUR-Marke entstehen. In diesem Fall wäre auch der steile Abwärtstrend seit dem Zwischenhoch gebrochen. Die Zielzone läge dann bei rund 70,00 EUR.Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:58,90 EUR -0,59% (28.07.2020, 17:35)