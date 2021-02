Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (05.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Nachfrage nach neuen Pflanzenschutzmitteln und ein insgesamt besseres Agrarumfeld hätten dem Bayer-Konkurrenten Corteva zum Jahresende 2020 Rückenwind geliefert. So seien die Preise für eine Reihe von Feldfrüchten zuletzt gestiegen, was Bauern Anreize geliefert habe, mehr Geld für Saatgut und Pflanzenschutz auszugeben.Der Umsatz sei im vierten Quartal um rund acht Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar (2,7 Milliarden Euro) gestiegen, wie Corteva am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Ein deutliches Umsatzplus habe dabei das Soja-Saatgut Enlist E3 verzeichnet, ein großer Hoffnungsträger des Konzerns. Mit den Enlist-E3-Sojabohnen habe Corteva zum Angriff auf Bayer geblasen.Die Enlist-E3-Sojabohnen seien gegen gleich drei Herbizide resistent: Glyphosat, Glufosinat und 2,4-D. China habe den Import von Sojabohnen aus diesem Saatgut erst Anfang 2019 genehmigt und damit US-Farmern den Weg geebnet, diese Sorte anzubauen. China sei mit der wichtigste Soja-Handelspartner der USA.Im Gesamtjahr 2020 habe Corteva den Umsatz um drei Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar (11,8 Mrd. Euro) gesteigert, wobei der Anstieg ohne die Belastungen durch schwache Währungen in Lateinamerika noch größer ausgefallen wäre. Unter dem Strich habe 2020 ein Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 736 Millionen Dollar gestanden und damit mehr, als Analysten erwartet hätten. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse sei die Aktie deutlich angestiegen.Dennoch: Die Risiken sind immer noch nicht gänzlich vom Tisch, sodass Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben sollten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link