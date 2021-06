Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,91 EUR +0,74% (02.06.2021, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,94 EUR +0,91% (02.06.2021, 09:18)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (02.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Bundesverfassungsgericht habe eine Klage aus dem Bayer-Konzern wegen der Zulassung eines fremden Tierarzneimittels für den deutschen Markt nach umfangreicher Prüfung abgewiesen. Die beiden klagenden Tochterunternehmen seien weder in deutschen noch in europäischen Grundrechten verletzt, habe das Gericht in Karlsruhe am Dienstag mitgeteilt. Grundgesetz und Grundrechte-Charta der Europäischen Union hätten hier zum selben Ergebnis geführt.Das Medikament, Baytril, stamme im Original von Bayer. Inzwischen seien auch Nachahmerpräparate anderer Hersteller auf dem Markt.In dem Verfahren sei es um den Schutz von Dokumenten zu möglichen Umweltrisiken gegangen, die im Jahr 2004 auf Wunsch der britischen Zulassungsbehörden bei Bayer erstellt worden seien. Ein slowenisches Pharmaunternehmen habe wenig später für die Zulassung seines Generikums in Großbritannien auf die Bayer-Daten zurückgegriffen. Das deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wiederum habe diese britische Zulassung später anerkannt.Die beiden Bayer-Töchter hätten gegen den so zustande gekommenen Zulassungsbescheid geklagt - die Daten seien Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Gerichte bis hoch zum Bundesverwaltungsgericht hätten die Klage allerdings abgewiesen. Nun sei auch die bereits im Jahr 2014 eingereichte Verfassungsbeschwerde erfolglos geblieben.Im Bayer-Fall komme man nach beiden Maßstäben zum selben Ergebnis: Der etwaige Eingriff in die Berufsfreiheit diene dem Gemeinwohl und wiege auch nicht besonders schwer, habe es geheißen. Außerdem sei es nicht Sache des Bundesamts, Mängel der britischen Zulassungsentscheidung zu prüfen - dagegen hätte Bayer in Großbritannien vorgehen müssen.Anleger sollten die abgewiesene Klage nicht überbewerten. Der größte Belastungsfaktor für das DAX-Unternehmen würden die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bleiben, denen Bayer nun mit einem Fünf-Punkte-Plan entgegnen wolle.Solange der Glyphosat-Streit nicht endgültig vom Tisch ist, sollten Anleger weiter einen Bogen um die Aktie machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zuletzt habe sich außerdem das Chartbild eingetrübt. (Analyse vom 02.06.2021)Mit Material von dpa-AFX