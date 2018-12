Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.12.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Andre Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.

Kippe das auf Glyphosat aufgebaute Geschäftsmodell demnächst, könnte auch die Saatgutsparte des Leverkusener Konzerns deutlich unter Druck geraten. Parallel hierzu würden Bayer in diesem Szenario außerplanmäßige Abschreibungen auf den Firmenwert von Monsanto drohen und zwar zusätzlich zu den Belastungen aufgrund der gut 10.000 anhängigen Schadensersatzklagen.

Trotz der katastrophalen Kursentwicklung im Jahr 2018 könne für die Bayer-Aktie immer noch keine Entwarnung gegeben werden. Selbst ein langfristiger Kursverfall auf unter 50 Euro könne aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen werden. Vorsichtige Anleger sollten daher weiter an der Seitenlinie verharren und von einem Kauf der Bayer-Aktie konsequent absehen, so Andre Fischer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2018)