Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,15 EUR -0,27% (27.08.2021, 15:57)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,27 EUR -0,15% (27.08.2021, 15:43)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Seit dem massiven Kursverfall nach den Zahlen Anfang August habe die Bayer-Aktie deutlich Fahrt verloren. Der Titel bewege sich nur in einer kurzfristigen Seitwärtsrange. Noch nicht einmal die jüngsten Top-News hätten ihm neues Leben einhauchen können.Bayer habe am 4. August im Zuge seiner Quartalszahlen in puncto Profitabilität schwer enttäuscht. Das Papier des Leverkusener Konzerns sei daraufhin auf Talfahrt gegangen und habe knapp 8% verloren. Dabei habe die Bayer-Aktie die massive Unterstützung an der 50-Euro-Marke unterschritten und dadurch ein starkes Verkaufssignal generiert.Zwar sei es nach dem Kursrutscher zu einer Gegenbewegung gekommen, doch das kurzfristige Momentum sei aufgrund des Todeskreuzes (kreuzende GD50 und GD200) abgeebbt. Infolge habe sich der Titel innerhalb des stark gehandelten Preisbereiches zwischen 46,30 und 48,20 Euro bewegt. Verlasse der Kurs diese Zone nach unten, müsse mit einem Verfall bis zur Unterstützung am Corona-Tief bei 44,86 Euro gerechnet werden. Werde allerdings die obere Begrenzung nachhaltig geknackt, rücke die Hürde an der 50-Euro-Marke erneut in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: