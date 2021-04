Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwei Jahre nach einer herben Schlappe stelle sich Bayer-Chef Werner Baumann abermals bei der Hauptversammlung seines Unternehmens den Fragen der Aktionäre. Wegen der Corona-Pandemie finde die Veranstaltung ab 10.00 Uhr nur online statt, Anteilseigner könnten der Chefetage also nicht am Rednerpult die Leviten lesen.Sie hätten schon vorher ihre Fragen einschicken müssen, die der Bayer-Vorstand vor der Kamera beantworte. Danach seien schriftliche Nachfragen noch während der Hauptversammlung möglich. 2019 hätten die Aktionäre Baumann als erstem amtierenden Vorstandsvorsitzenden eines DAX-Konzerns die Zustimmung verweigert - die Übernahme des US-Rivalen Monsanto habe sich als Ballast entpuppt, der den Aktienkurs in den Keller gestürzt habe.Zwei Jahre später habe sich der Kurs noch immer nicht erholt, im vergangenen Jahr hätten die Leverkusener mit minus 10,5 Milliarden Euro den höchsten Verlust ihrer Firmengeschichte verbucht. Die tiefroten Zahlen hätten vor allem an Rückstellungen für die US-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken von Glyphosat gelegen. "Das einst so stolze Unternehmen Bayer ist nur noch ein Schatten seiner selbst", so Ingo Speich vom Bayer-Aktionär Deka Investment im Vorfeld der Hauptversammlung. Der Kauf von Monsanto sei eine Fehlentscheidung gewesen, die Bayer teuer zu stehen komme. "Monsanto hat Bayer nicht krisenfester gemacht, sondern tiefer in die Krise gestürzt."Bereits Ende vergangener Woche sei die Rede von Bayer-Boss Baumann online publiziert worden. Dem Redetext zufolge habe sich ein positiver Jahresauftakt besonders im Agrargeschäft abgezeichnet. Neben der Agrarchemie habe Bayer noch Sparten für Pharma und für rezeptfreie Arzneimittel (Consumer Health). Wie es in der Pharmasparte gelaufen sei, die bereits im vergangenen Jahr unter der Corona-Krise gelitten habe, dürfte die Investoren ebenso interessieren. Hier müssten sie sich aber wohl bis zur Vorlage der Quartalszahlen am 12. Mai gedulden.Daher rät "Der Aktionär" weiter von einem langfristigen Engagement ab. Für kurzfristig agierende Trader hingegen hat sich das Chartbild zuletzt aufgehellt, so Michel Doepke. (Analyse vom 27.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link