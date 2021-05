7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,97 EUR +2,56% (12.05.2021, 09:41)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,88 EUR +2,71% (12.05.2021, 09:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (12.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer habe alles in allem solide Q1-Ergebnisse präsentieren können. Insbesondere das Segment Crop Science habe zu überzeugen gewusst.Der deutsche Konzern habe soeben die Zahlen für das erste Quartal publiziert und habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt. Die zufriedenstellende operative Entwicklung sei jedoch durch negative Währungseffekte etwas überdeckt worden.Die Umsätze seien in Q1 2021 im Jahresvergleich um 4,0% auf EUR 12,33 Mrd. zurückgegangen, Analysten hätten im Schnitt mit EUR 11,88 Mrd. gerechnet. Das währungs- und portfoliobereinigte Erlöswachstum habe 2,8% betragen. Damit habe sich das Momentum ggü. dem Vorquartal (+2,6%) nochmals verbessert. Das adjustierte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) habe sich um 6,2% auf EUR 4,12 Mrd. reduziert und damit ebenfalls komfortabel über dem Konsens von EUR 3,82 Mrd. gelegen.Was die einzelnen Sparten betreffe, so habe Crop Science (währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 6,4% auf EUR 6,65 Mrd.) aufzeigen können. Speziell in den Regionen Lateinamerika und Asien-Pazifik habe ein starkes Umsatzwachstum erzielt werden können. Die positive Marktstimmung sei mit den hohen Preisen bei Getreide und Soja zu erklären. Die Pharma-Sparte habe auf währungsbereinigter Basis einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau (-0,4%) erreicht. Dabei hätten in China Rückgänge infolge der Umsetzung von vorjährigen Tenderverfahren bei zwei Medikamenten durch Wachstum anderer Produkte, hauptsächlich dem Blockbuster-Medikament Xarelto (oraler Gerinnungshemmer), ausgeglichen werden können. In den USA habe man von der Markteinführung des Krebsmedikaments Nubeqa profitiert. Bei Consumer Health sei nach einem außerordentlich starken Vorjahresquartal der Umsatz etwas stärker gesunken (-10,4%; währungsbereinigt -4,4%). Die erhöhten Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie die anhaltenden Lockdowns hätten sich insbesondere bei Erkältungsprodukten negativ ausgewirkt.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarte der Bayer-Konzern weiterhin einen Gesamtumsatz in der Bandbreite zwischen EUR 42 Mrd. und EUR 43 Mrd. (entspreche einem währungsbereinigten Wachstum von drei Prozent; Konsens: EUR 41,61 Mrd.). Das bereinigte EBITDA sehe Bayer zwischen EUR 11,2 Mrd. und EUR 11,5 Mrd. (Konsens: EUR 10,94 Mrd.), dies entspreche einer adjustierten EBITDA-Marge von rd. 27%.Die letzte Empfehlung für die Bayer-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Bayer auf der "Top Picks" Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 12.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen