Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,65 EUR -1,94% (13.11.2018, 14:14)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

68,33 EUR -0,41% (13.11.2018, 14:00)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Erwartungsgemäß seien die Q3-Zahlen stark durch die Monsanto-Übernahme sowie die damit einhergehenden Transaktionen geprägt gewesen. Auf operative Ebene (Umsatz, bereinigte EBITDA & EBIT) sei Bayer moderat hinter den Erwartungen des Analysten zurückgeblieben. Das Nettoergebnis habe seine Prognose jedoch deutlich übertroffen. Auf organischer bzw. bereinigter Basis sei die Geschäftsentwicklung verhalten gewesen. Die Umsatz- und Ergebnisqualität sei durchwachsen gewesen. Der Ausblick für 2018 sei für die Konzernebene bestätigt worden (aber laut Bayer: Guidance für Consumer Health und Animal Health zunehmend ambitioniert).Die finanziellen Risiken (noch keine Rückstellungen für Schadenersatzzahlungen gebildet, hoher Goodwill) durch die erfolgte Monsato-Übernahme seien enorm (Schadenersatz für ersten Glyphosat-Kläger: 78 (zuvor: 289) Mio. USD; Zahl der Glyphosat-Klagen in den USA: aktuell 9.300 (Ende August: 8.700)). Zugleich würden die Imageprobleme der Tochter Monsanto dadurch nicht geringer. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2018e: 6,50 (alt: 6,24) Euro; berichtetes EPS 2019e: 5,11 (alt: 5,52) Euro).Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die Bayer-Aktie "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 85,00 auf 70,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 13.11.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: