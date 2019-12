Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (12.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern plane die Fusion der Sparte Tiergesundheit mit Elanco Animal Health. Es gebe allerdings Gegenwind: Die US-Behörden würden den Deal wegen potenzieller negativer Folgen für den Wettbewerb untersuchen. Im Rahmen eines Second-Request-Verfahrens müsse Elanco der Federal Trade Commission (FTC) zum geplanten Zusammenschluss nun Rede und Antwort stehen.Bayer wolle die Sparte für 7,6 Mrd. USD abstoßen. Bis Mitte 2020 sollte die Fusion endgültig unter Dach und Fach gebracht werden. Dass die FTC Bedenken äußere, werte "Der Aktionär" als normalen Prozess, gerade im Bereich der Tiergesundheit. Denn zusammen würde hinter dem Marktführer Zoetis eine neue Nummer 2 entstehen.Dass die FTC die geplante Fusion en detail prüfe, dürfte zunächst wenig Auswirkungen auf den Aktienkurs von Bayer haben. Nach wie vor würden die ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten die Anleger in Atem halten. Ohne eine vernünftige und v.a. bezahlbare Lösung dürfte eine nachhaltige Trendwende schwierig werden. Anleger sollten bei Bayer an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:69,34 EUR +0,12% (12.12.2019, 09:24)