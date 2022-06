Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (03.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwischen Mitte und Ende Mai sei die Bayer-Aktie in der Spitze um über 22 Prozent nach oben geklettert. Seit Jahresbeginn stünden bei ihr sogar knapp 40 Prozent zu Buche. Dennoch stünden dem starken Wachstum in der Agrar-Sparte noch immer die Glyphosat-Probleme gegenüber und würden für starke Kursausschläge sorgen. Für Trader werde es jetzt besonders spannend.Infolge der Quartalszahlen Anfang März habe die Bayer-Aktie ihre Aufwärtsbewegung wieder fortsetzen können und innerhalb von eineinhalb Monaten bis rund 68 Euro gestürmt. Im Zuge der Glyphosat-Problematik habe der Titel von dort aus jedoch einen erheblichen Teil seiner Kursgewinne abgeben müssen. Erst die Unterstützung am Februar-Hoch bei 55,74 Euro habe Halt bieten können und als Absprungbrett gedient.Unter Kaufsignalen beim MACD- und Stochastik-Indikator habe der Wert von dort aus einen kräftigen Rebound hingelegt und stehe damit jetzt wieder knapp unter dem vorherigen Verlaufshoch bei 67,99 Euro. Ein Ausbruch über diese Marke würde ein starkes Kaufsignal generieren, welches die Aktie kurzfristig in den Bereich um 74 Euro heben dürfte. Doch es sei Vorsicht geboten: Die gängigen Oszillatoren seien deutlich überkauft, das Handelsvolumen falle zuletzt merklich ab und das obere Bollinger-Band verlaufe lediglich knapp vier Prozent über dem aktuellen Kurs. Unter diesen Voraussetzungen sei ein anhaltend stark dynamischer Ausbruch nach oben nur unter Sonderfaktoren wie guten News wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: