Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,26 EUR +0,44% (26.05.2022, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,78 EUR +0,77% (25.05.2022, 17:36)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (26.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer-Chef Werner Baumann habe innovationsfreundlichere EU-Regeln angemahnt, um Fortschritte in der Biotechnologie zuzulassen und nicht abzubremsen. Europa müsse "weg von einem vor allem Risiko-vermeidenden Ansatz und hin zu einem Ansatz, der sich an den Möglichkeiten orientiert", so der Vorstandsvorsitzende. Dies habe Baumann am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt. In Nordamerika werde dies viel besser gemacht als in der EU.Baumann habe zudem betont, dass Fortschritte in der Biotechnologie sehr wichtig seien, etwa für die Welternährung. Als Beispiel habe er eine neue Maissorte genannt, die niedriger wachse, weniger Wasser verbrauche und 20 Prozent mehr Ertrag bringe. "Das ist, was wir brauchen, weil wir Ackerland nicht vergrößern können, ohne natürlichen Lebensraum zu gefährden - es muss also über die Intensivierung gehen." Den Mais wolle Bayer 2023 in Nordamerika auf den Markt bringen. Durch seinen niedrigen Wuchs würden die Pflanzen bei Starkwinden nicht so leicht umknicken.In der laufenden Woche habe Bayer mit positiven News aus der Pharmasparte aufwarten können. Daten aus der explorativen Post-hoc-Analyse aus der FIDELITY-Studie habe Bayer auf der Heart Failure Fachtagung 2022 der European Society of Cardiology vorgestellt. Demnach würden die Ergebnisse das Potenzial von Finerenon unterstreichen, die Inzidenz der Herzinsuffizienz-bedingten Hospitalisierung (HHF) zu reduzieren."Aufbauend auf den bestehenden klinischen Ergebnissen weisen diese neuen Daten auf das Potenzial von Finerenon hin, die Ergebnisse bei Patienten mit linksventrikulärer Hypertrophie, chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes, einer besonders gefährdeten Patientengruppe, zu verbessern", so Gerasimos Filippatos, Co-Autor der Phase-3-Studien FIDELIO-DKD und FIGARO-DKD.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link