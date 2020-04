Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,97 EUR +3,13% (06.04.2020, 09:45)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,35 EUR +4,37% (06.04.2020, 09:30)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das Coronavirus stellt die Pharmakonzerne vor eine gewaltige Herausforderung, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Zum einen werde versucht, an Impfstoffen zu forschen, und zum anderen würden bestehende Medikamente auf ihre Tauglichkeit zur Behandlung des Coronavirus getestet. Da die Forschung zu neuen Impfstoffen zeitintensiv sei und einer mehrstufigen Autorisierung durch die Gesundheitsbehörden bedürfe, scheine es plausibel, zunächst ein Medikament zur Behandlung einzusetzen, das bereits bekannt sei und Nebenwirkungen kontrollierbarer mache. Der deutsche Pharmariese Bayer vermelde, ein solches Mittel in seinem Produktportfolio gefunden zu haben.Der Wirkstoff, auf den sich der Optimismus von Bayer stütze, heiße Cloroquin und sei in dem Medikament Resochin enthalten. Resochin sei ein bekanntes Malariamedikament, das eine Senkung der Viruslast bewirke. Deshalb stelle der Bayer-Vorstandsvorsitzende Baumann in Aussicht, das Produkt "für das Gemeinwohl produzieren" zu wollen. Man habe bei der Produktion keine Gewinnabsicht, sondern sei bereit, das Produkt an Regierungen weltweit zu spenden. Intern passe man bereits die Produktionsanlagen in Europa an, um eine Versorgung zu gewährleisten. Bisher werde das Produkt ausschließlich in Pakistan hergestellt. Ein wissenschaftlicher Nachweis, ob das Medikament gegen das Coronavirus wirke, stehe noch aus. Kleinere Forschungen mit ähnlichen Produkten würden schon signifikant positive Ergebnisse zeigen.Ob das Mittel die vielversprechenden Ergebnisse erster Studien bestätigen könne, sollten jetzt größere klinische Studien der WHO klären. Das sei insbesondere wichtig, um das Chance-Risiko-Verhältnis einer Behandlung valide einschätzen zu können. Im Einzelfall spreche man sich seitens Bayer dafür aus, den Einsatz des Medikamentes medizinisch abzuwägen. Der Gefahr, ein nicht geprüftes Medikament einzusetzen, stehe die Chance gegenüber, ein Menschenleben retten zu können, habe Baumann im Gespräch mit dem "Handelsblatt" gemeint.Neben Bayer würden weitere Pharmakonzerne für sich beanspruchen, Produkte zur Behandlung von Infizierten in ihrem Produktportfolio entdeckt zu haben. So habe Novartis verlauten lassen, ein ganz ähnliches Produkt herstellen zu können. Auch hier würden großflächig angelegte Studien fehlen, um die Wirkung der Präparate zu überprüfen.Die Nachfrage nach Arzneiartikeln sei seit Ausbruch der Pandemie stark angestiegen. Besonders Nahrungsergänzungsmittel und Antibiotika würden vermehrt nachgefragt. Das bedeute, dass die Produktion momentan auf Hochtouren laufe. Dass Bayer auch weiterhin produzieren könne, hänge vor allem von der Gesundheit des Produktionspersonals ab. Um das zu gewährleisten, würden im Moment strenge Kontaktregeln gelten. Als international agierender Pharmakonzern seien die Lieferketten Bayers global ausgestaltet. Die Produktion von Arzneien sei stark nach Asien ausgelagert. Ein Lieferengpass aufgrund unterbrochener Lieferketten sei laut Baumann nicht zu befürchten, wie die Erfahrung der letzten Tage gezeigt habe.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen könnten jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten würden, wodurch Verluste entstehen könnten.Der Konzern stehe immer noch stark unter dem Einfluss der Glyphosat-Sammelklage aus den USA, die über das letzte Jahr hinweg für einen großen Verlust des Börsenwerts gesorgt habe. Auch die Hauptversammlung am 28.04. werfe ihre Schatten voraus. Im letzten Jahr sei der Vorstand um den Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann von den Aktionären nicht entlastet worden. Da kämen die positiven Nachrichten rund um Chloroquin gelegen. Allerdings sei Bayer nicht der einzige Pharmakonzern, der mit Behandlungsoptionen aufweise. Gilead, Novartis und Regeneron würden auch mit Nachdruck an Mitteln gegen COVID-19 forschen.Die Aktie der Bayer AG werde aktuell bei EUR 51,50 gehandelt (02.04.2020). Das Jahreshoch sei bei EUR 78,34 (06.02.2020) und das Jahrestief bei EUR 44,855 (16.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 21 Analysten die Aktie auf "buy", neun auf "hold" und ein auf "sell" setzen. (Analyse vom 03.04.2020)