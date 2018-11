Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse von der Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) die Finger weg zu lassen.Das Wertpapier habe in den letzten Tagen eine leichte Erholung zeigen können. Dabei profitiere es von einer Zulassung in den USA. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA habe Larotrectinib, dem bisher ersten oralen Tropomyosin-Rezeptor-Kinase (TRK)-Inhibitor, die Zulassung erteilt. Vertrieben werden solle das Medikament in Kapselform und als Lösung zur oralen Einnahme unter dem Markennamen Vitrakvi. Entwickelt worden sei das Präparat zusammen mit dem US-Partner Loxo Oncology. In den USA würden beide gemeinsam Vitrakvi vermarkten. Analysten würden dem Mittel Blockbuster-Potenzial zutrauen. Außerhalb der USA übernehme Bayer allein die Vermarktung. In der EU sei der Zulassungsantrag schon vor wenigen Monaten eingereicht worden.Die Zulassung gelte für die Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit soliden Tumoren und einer Fusion in den neurotrophen Tyrosin-Rezeptor-Kinase-Genen (NTRK-Genen), jedoch keiner bekannten erworbenen Resistenz, so Bayer. Die Zulassung beziehe sich ferner auf solche Tumore mit einer NTRK-Genfusion, die entweder metastasiert seien oder bei denen eine chirurgische Resektion wahrscheinlich eine hohe Morbidität zur Folge haben werde, und für die es keine zufriedenstellende Alternativbehandlungen gebe oder deren Krebs nach einer Behandlung fortgeschritten sei.Im Zuge der jüngsten Erholung sei die Aktie an den ersten Widerstand bei 65 Euro heran gelaufen. Der jüngste Zulassungserfolg könne die großen Probleme jedoch nicht wettmachen. Im Gegenteil. Bayer habe nach wie vor mit einer großen Klagewelle im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme zu kämpfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: