Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

41,18 EUR +0,99% (29.10.2020, 16:19)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

40,905 EUR +0,49% (29.10.2020, 16:04)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt sei auch die Bayer-Aktie weiter unter Druck geraten. Inzwischen notiere der DAX-Wert nur noch knapp oberhalb der Marke von 40,00 Euro, der Börsenwert sei auf gut 41 Milliarden Euro zusammengeschrumpft. Selbst positive Nachrichten zum Unkrautvernichter Dicamba und eine weitere Kaufempfehlung würden keine Impulse liefern.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe die Einstufung für Bayer auf "buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Dass die US-Umweltbehörde EPA den Unkrautvernichter Dicamba genehmigt habe, dürfte sich positiv auf die Stimmung für die Aktie auswirken, habe Analyst David Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.Ein möglicher positiver Impuls durch die Dicamba-News sei aufgrund des tiefroten Gesamtmarktes im gestrigen Handel ausgeblieben. Im Gegenteil. Die Bayer-Aktie habe auf der Handelsplattform Xetra bei 40,30 Euro ein neues Mehrjahrestief markiert.Sämtliche positive Neuigkeiten bei Bayer würden verpuffen. Kurz- bis mittelfristig sollten die Nachrichtenlage rund um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA sowie weitere Aussagen zur prognostizierten Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr den Kurs beeinflussen. Die Zahlen zum dritten Quartal werde Bayer am 03. November vorlegen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link