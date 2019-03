Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.03.2019/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Ein zweiter Prozess sei zu Lasten Bayers ausgegangen, die Aktie habe in der vergangenen Woche 14% an Wert verloren. In den USA habe ein weiteres Gericht dem Kläger Recht gegeben, der behauptet habe, das von Monsanto seit Jahrzehnten vertriebene Pflanzenschutzmittel Roundup sei mit seinem Wirkstoff Glyphosat krebserregend.Heibel habe vor einigen Monaten Stellung dazu bezogen und könne sich nur wiederholen: Möge sein, dass Glyphosat letztlich nicht krebserregend sei, doch darum gehe es hier gar nicht mehr. Es gebe eine große Lobby an Kritikern des Pflanzenschutzmittels, das sämtliches Unkraut im Umfeld der "Nutzpflanzen" zerstöre und damit auch Insekten den Lebensraum entziehe. Sollten die Verfahren in zweiter Instanz scheitern (Bayer gehe in Berufung), dann werde diese Lobby etwas anderes finden, um gegen Glyphosat vorzugehen.In die nächste Erholung hinein würde er also Bayer verkaufen, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 12 vom 22.03.2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:56,59 EUR -1,74% (26.03.2019, 12:52)