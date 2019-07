Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

58,13 EUR -1,14% (15.07.2019, 08:47)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

58,89 EUR (12.07.2019)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.07.2019/ac/a/d)



Seit dem Frühjahr 2015 dominiert ein langfristiger Abwärtstrend den Kursverlauf der Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF), der sich ab August des vergangenen Jahres zusätzlich beschleunigte und unter die zentrale langfristige Unterstützung bei 61,73 EUR führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer leichten Erholung zu Beginn dieses Jahres, sei der Wert an der Widerstandsmarke bei 73,41 EUR gescheitert und erneut deutlich eingebrochen. Doch mit dem Erreichen eines neuen Jahrestiefs bei 52,02 EUR habe sich zunächst eine Seitwärtsbewegung entwickelt, die sich dreiecksförmig zugespitzt habe. Die Formation sei nach oben aufgelöst und damit ein Signal für eine kurzfristige Erholung gebildet worden. In der Folge seien die Aktien ab Mitte Juni in einer geradlinigen Aufwärtsbewegung an die Hürde bei 61,73 EUR gestiegen. Dabei sei auch eine übergeordnete Abwärtstrendlinie überschritten worden, entlang der der Wert aktuell zurücksetze.Ausblick: Kurzfristig könnte sich die Erholung bei den Aktien von Bayer fortsetzen. Der Spielraum auf der Oberseite sei jedoch begrenzt.Die Long-Szenarien: Nach einer Verteidigung der Unterstützung bei 58,34 EUR könnte die laufende Erholung bis 61,73 EUR fortgeführt werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über die starke Barriere hätte ein weiteres bullishes Signal und Zugewinne bis 65,00 EUR zur Folge. Dort könnten die Bären den Abwärtstrend allerdings bis 52,02 EUR fortsetzen. Ein Anstieg über die Marke würde dagegen für eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung bis 66,44 EUR und mittelfristig bis 71,00 EUR sprechen.