Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

74,33 EUR +0,26% (31.01.2020, 09:43)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

74,14 EUR +0,93% (31.01.2020, 09:28)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (31.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Zum Ende der Handelswoche habe sich die Bayer-Aktie an die DAX-Spitze gesetzt. Die US-Umweltbehörde EPA halte das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat im Gegensatz zu einigen Gerichtsurteilen weiterhin nicht für krebserregend. Die Behörde habe am Donnerstag (Ortszeit) mitgeteilt, eine neue Überprüfung abgeschlossen zu haben und das Pestizid bei vorschriftsgemäßem Gebrauch nicht als Gesundheitsrisiko für Menschen einzustufen.Damit halte die EPA trotz der hitzigen öffentlichen Debatte um Glyphosat an ihrer Linie fest, die den bisherigen US-Gerichtsurteilen bei Klagen gegen Bayer wegen angeblicher Krebsgefahren entgegenstehe. Der Konzern habe die Entscheidung in einem Statement begrüßt. Bayer könne Unterstützung in Sachen Glyphosat derzeit gut gebrauchen - der Konzern sei in den USA mit über 42.700 Klägern konfrontiert.Die Einschätzung der US-Umweltbehörde sei für Bayer ganz klar positiv zu werten, gerade in der aktuellen Phase. Zuletzt hätten sich die Gerüchte verdichtet, dass Bayer in den nächsten Wochen einen außergerichtlichen Vergleich zur Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA erzielen könnte. "Der Aktionär" rechne mit harten Fakten spätestens bis zur diesjährigen Hauptversammlung am 28. April."Der Aktionär" habe in den letzten Wochen die Entwicklungen rund um die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten mit Argusaugen verfolgt und in der Ausgabe 06/2020 eine Neubewertung der Lage vorgenommen. Die Chancen, dass Bayer mit einem bezahlbaren Vergleich die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA beilege, stünden besser denn je.Mutige Anleger stellen einen ersten Fuß in die Tür und spekulieren auf eine bezahlbare Lösung und einem Befreiungsschlag bei der DAX-Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link