ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.06.2020/ac/a/d)



Der DAX-Titel lege am Dienstagmorgen leicht zu. Es beflügle die Nachricht, dass Bayer im US-Bundesstaat Kalifornien nun doch nicht auf mögliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup hinweisen müsse. In einer Entscheidung vom Montag habe ein Bundesrichter in Sacramento dem Antrag von Bayer stattgegeben, einer entsprechenden Auflage des Bundesstaates nicht nachkommen zu müssen.Hintergrund der Forderung Kaliforniens sei gewesen, dass die WHO-Krebsforschungsagentur IARC den Unkrautvernichter 2015 - im Gegensatz zu anderen Behörden - als "wahrscheinlich krebserregend" für Menschen eingestuft habe. Bayer widerspreche dem und betone immer wieder, dass die Produkte bei vorschriftsgemäßer Anwendung ungefährlich seien."Dies ist ein sehr wichtiges Urteil für Kaliforniens Landwirtschaft und die Wissenschaft, da ein Bundesgericht nach Abwägung aller Fakten beschlossen hat, dass die Beweislage keine Krebswarnungen bei glyphosatbasierten Produkten stützt", habe Monsanto mitgeteilt. Eine Stellungnahme von Kaliforniens Generalstaatsanwaltschaft, die Bayer bzw. Monsanto sowie den anderen Unternehmen bei dem Rechtsstreit gegenübergestanden habe, habe zunächst nicht vorgelegen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Wichtige Unterstützung liefere die 200-Tage-Linie, die vor Kurzem habe zurückerobert werden können. (Analyse vom 23.06.2020)