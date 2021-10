Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag habe das DAX -Unternehmen Bayer eine weitere größere Investition bekannt gegeben. Die Leverkusener möchten dem Vernehmen nach über 400 Millionen Euro für einen verbesserten Zugang zu modernen Kontrazeptiva in die Hand nehmen. Das stehe wiederum im Einklang mit einem globalen Nachhaltigkeitsziel von Bayer.Im Konkreten verfolge Bayer das Ziel, bis 2030 insgesamt 100 Millionen Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau den Zugang zu modernen Kontrazeptiva zu ermöglichen. Die angekündigte Investition umfasse den Ausbau der Produktionskapazitäten im finnischen Turku und den Aufbau eines Standortes im mittelamerikanischen Costa Rica.Stefan Oelrich, Mitglied des Vorstands der Bayer AG und Leiter der Pharma-Division von Bayer: "In Partnerschaft mit internationalen Organisationen, wie dem United Nations Population Fund und der United States Agency for International Development, sind wir bestrebt, moderne Verhütungsmethoden für Frauen weltweit leichter zugänglich zu machen. Dies ist ein Beispiel für unser dauerhaftes Engagement für Nachhaltigkeit, welches ein integraler Bestandteil unserer Geschäftsstrategie ist."Nachhaltigkeit werde in den kommenden Jahren einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Bayer verfolge diesbezüglich ehrgeizige Ziele.Anleger machen weiter einen Bogen um die Bayer-Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link