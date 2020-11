Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

43,62 EUR +2,36% (09.11.2020, 10:34)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

43,525 EUR +1,82% (09.11.2020, 10:19)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Bayer habe eine spannende Woche hinter sich. Am vergangenen Dienstag habe der Konzern seine Q3-Zahlen veröffentlich, mit denen er aber auf ganzer Linie enttäuscht habe. Kurz danach sei die Aktie mithilfe der US-Wahlen sogar angestiegen, die Gewinne seien zum Ende der Woche jedoch schnell wieder verblasst. Wie könnte es jetzt für das Papier weitergehen?"Der Aktionär" habe bereits über die mögliche Gegenbewegung nach oben bei der Bayer-Aktie berichtet. Diese habe begonnen, als am Dienstag der Stochastik-Indikator den stark überverkauften Wertebereich verlassen und damit ein Kaufsignal ausgelöst habe. Daraufhin sei es an der 40-Euro-Marke zum Rebound gekommen und der Wert habe bis Donnerstag um rund zehn Prozent zugelegt.Die Trendstärke der mittelfristigen Abwärtsbewegung sei aber nach wie vor hoch geblieben, sodass bis zum Ende der Handelswoche ein Teil der Kursgewinne wieder verflossen sei. Sollte die Aktie nicht weiterhin stark zulegen und dabei mindestens die 50-Tage-Linie bei 49 Euro zurückerobern, sei ein anhaltender Kursverfall wahrscheinlich. Aus charttechnischer Sicht sollte es für den Wert daher in Kürze bis an die langfristige Trendlinie bei 38 Euro gehen.Anleger machen besser einen Bogen um den DAX-Wert, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: