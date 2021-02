Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (10.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Positive Signale aus der Pharma-Division, die aktuelle Stärke des Agrarmarkts und die Aussicht auf eine baldige Lösung der US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hätten der Bayer-Aktie Rückenwind verliehen. Auch die Analysten würden auf den jüngsten Newsflow reagieren, die Kursziele würden zum Teil nach oben geschraubt.Die US-Investmentbank Bank of America habe das Kursziel für Bayer von 54 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "neutral" belassen. Analyst Sachin Jain habe in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen und damit auch das Kursziel für den Chemie- und Pharmakonzern wegen der derzeitigen Stärke des Agrarmarktes angehoben. Nach der jüngsten Gewinnwarnung dürfte die dortige Dynamik im diesjährigen Ausblick noch zu berücksichtigen sein.Indes habe die britische Investmentbank Barclays den Zielkurs von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "equal weight" belassen. Die Berichtssaison im Pharmasektor verlaufe derzeit bestenfalls gemischt und die Ausblicke seien geprägt von der Pandemie-Unsicherheit, habe Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Sie habe ihre Schätzungen unter anderem für Bayer aktualisiert. Bei den Leverkusenern zeichne sich eine Einigung im Glyphosat-Streit ab, was sie nun mit einem höheren Bewertungsmultiplikator berücksichtige.Die Aussicht auf eine baldige Lösung in der Causa Glyphosat und positive Signale aus der Pharma-Division hätten der Bayer-Aktie zuletzt Auftrieb verliehen. Das Chartbild stimme inzwischen wieder zuversichtlicher, derzeit arbeite der Wert an der nachhaltigen Zurückeroberung der 200-Tage-Linie.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link