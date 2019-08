Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die zuletzt umgesetzten Portfoliomaßnahmen und ein Bloomberg-Bericht, wonach Bayer kurz vor dem Abschluss eines 8 Milliarden Dollar schweren Vergleichs stehe, hätten die Papiere wieder über die 200-Tage-Linie gehievt. Doch die Gerüchte seien inzwischen im Sande verlaufen. "Der Aktionär" zeige auf, welche charttechnischen Marken Anleger nun beachten sollten.Für die Bayer-Bullen sei es nun wichtig, das August-Verlaufshoch bei 70,04 Euro aus dem Markt zu nehmen. Dort sei die Aktie vor Kurzem an der massiven Widerstandszone in diesem Bereich gescheitert. Gelinge der Ausbruch über diese Hürde, rücke das Verlaufshoch vom März 2019 bei 73,19 Euro in den Fokus. Gelinge auch der Durchbruch dieses Widerstandes, hätte die Aktie Luft bis in den Bereich von 80,00 Euro.Nach unten sollten Anleger vor allem die 200-Tage-Linie im Blick behalten. Diese notiere aktuell bei exakt 62,00 Euro. Zudem sichere die psychologisch wichtige Marke von 60,00 Euro ab. Zusätzlichen Halt dürfte das August-Verlaufstief bei 55,23 Euro bieten. Wenn auch diese Unterstützung im Falle von negativen Nachrichten reißen sollte, sollten Anleger unbedingt die breite Supportzone um 52,00 Euro im Auge behalten.Auch "Der Aktionär" bleibt diesbezüglich skeptisch. Die DAX-Papiere sind allenfalls eine Halteposition, so Michel Doepke. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: