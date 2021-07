Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kaum mache der deutsche Pharmakonzern Bayer einen Schritt vor, mache er im nächsten Moment zwei Schritte zurück. Nachdem sich der Konzern zuletzt operativ gut entwickelt habe, sorge nun eine Schlappe vor Gericht sowie die anhaltenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten für schlechte Laune. Die Charttechnik verrate, wie es jetzt weitergehe.Ausgehend vom Mehrjahrestief am 30. Oktober bei 39,91 Euro habe sich die Bayer-Aktie wieder Stück für Stück nach oben gekämpft. Doch bereits Anfang Februar habe die Erholung geendet und der Wert habe innerhalb einer Seitwärtsrange konsolidiert. Diese spanne sich an der 50-Euro-Marke und dem Februar-Hoch bei 56,84 Euro auf.Nach einem Ausbruchsversuch im Mai sei die Aktie aufgrund des negativen Newsflows an der oberen Begrenzung abgeprallt und habe innerhalb von zwei Wochen bis an die 200-Tage-Linie bei etwa 51,50 Euro zurückgesetzt. Seitdem pendle sie um diese Linie herum und habe dabei mehrfach die untere Kanalbegrenzung getestet.Auch in dieser Woche sei die Aktie diese Unterstützung angelaufen, habe die Marke aber verteidigen können. Zwar sei erneut ein kräftiger Rebound ausgeblieben, aber es gebe erste Hinweise, die für einen baldigen Ausbruch sprechen würden. Da die letzten Zwischenhochs und Zwischentiefs unter stetig abnehmenden Handelsvolumen markiert worden seien, lasse diese Divergenz aus charttechnischer Sicht auf eine bevorstehende Trendwende deuten.Die Aktie ist daher nur für hartgesottene Trader geeignet, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Langfristanleger sollten dagegen einen Bogen um die Aktie machen. (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link