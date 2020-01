Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (14.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld sei der Bayer-Aktie erstmals seit Oktober 2018 wieder der Sprung über die Marke von 75,00 Euro gelungen. Trotz der kräftigen Erholung sehe das US-Analysehaus Bernstein noch rund 20 Prozent Kurspotenzial beim DAX-Wert. Analyst Gunther Zechmann beziehe sich im neuesten Update unter anderem auf das operative Geschäft der Leverkusener.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Bayer auf "outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Operativ dürfte es für den Konzern in diesem Jahr ordentlich laufen, habe Analyst Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Im Bereich Saatgut sollten die Wachstumsziele erreicht werden.Derweil habe sich Bayer in den USA eine Lizenz zur Vermarktung eines nicht zugelassenen hormonfreien Verhütungsmittels von Daré Biosciences gesichert. Kostenpunkt: 20 Millionen Dollar plus zusätzliche Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich.Die neue US-Lizenz sollte keine Auswirkungen auf die kurz- bis mittelfristige Kursentwicklung haben. Anders dürfte die Situation am 27. Februar aussehen, denn dann publiziere Bayer die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link