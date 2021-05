Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Bayer-Aktie vor rund drei Wochen wieder Fahrt aufgenommen habe, sei jetzt von der Dynamik keine Spur mehr übrig. Seit letzter Woche trete der Wert nur noch auf der Stelle. Anleger würden nun gespannt auf nächste Woche warten. Am Mittwoch lasse das Unternehmen in seine Bücher blicken. Dann könnte es wieder richtig spannend werden.Seit Ende Februar sei es um die Bayer-Aktie immer ruhiger geworden. Der seit Oktober anhaltende Erholungsversuch habe sich zunehmend verlangsamt und der Kurs habe in einer immer enger werdenden Range um den GD200 zwischen 52,50 und 54,30 Euro geschwankt. Nach einem fehlgeschlagenen Ausbruchsversuch nach oben vor rund zwei Wochen sei der Kurs an der wichtigen Hürde am Zwischenhoch bei 55,48 Euro abgeprallt.Inzwischen stehe der Wert wieder inmitten seiner Range. Aufgrund der weiterhin abnehmenden Trendstärke sei bis zu den Zahlen in der nächsten Woche mit keinen Ausbrüchen zu rechnen.Von den Quartalszahlen seien keine größeren Impulse zu erwarten. Denn noch immer stünden die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten im Fokus der Marktteilnehmer. Die Causa sei und bleibe für die Bayer-Aktie ein Belastungsfaktor. Daher rät DER AKTIONÄR unverändert von einem mittel- bis langfristigen Einstieg bei der Bayer-Aktie ab, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: