Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bio-Gemüse lande bei den Verbrauchern immer häufiger auf dem Teller. Kein Wunder, dass das DAX-Unternehmen Bayer den Markt für Bio-Gemüsesaatgut fortan mit einem erweiterten Portfolio adressieren wolle. Im freundlichen Gesamtmarkt verzeichne die Aktie der Leverkusener am Mittwoch klare Kursgewinne.Das erweiterte Portfolio von Bayer sei eine Reaktion auf die steigende Nachfrage der Kunden nach hochwertigem Bio-Saatgut, so Bayer im Rahmen der Pressemitteilung. Das Unternehmen wolle die Bio-Gemüsesaatgut-Produkte im Jahr 2022 in den USA, Kanada, Mexiko, Spanien und Italien einführen, "mit dem Potenzial für künftige Expansion", heiße es."Die Einführung unseres zertifizierten Bio-Gemüsesaatguts bietet die Möglichkeit, den Landwirten auf dem Markt für biologische Nahrungsmittel weiterhin unsere erstklassigen Sorten anzubieten, deren Krankheitsresistenz in der Branche führend ist. Gleichzeitig bieten wir den Verbrauchern eine größere Auswahl", so Inci Dannenberg, Leiterin von Global Vegetable Seeds bei Bayer.Dem Vernehmen nach solle sich die Markteinführung auf die zertifizierte Bio-Produktion von drei wichtigen Kulturen für den Treibhaus- und Gewächshausmarkt konzentrieren. Für Bayer seien dies Tomaten, Paprika und Gurken.Trotz des Bio-Vorstoßes bleibt "Der Aktionär" aufgrund der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die immer noch nicht gänzlich vom Tisch sind, skeptisch gestimmt. Anleger sollten weiter einen Bogen um die Aktie machen, so Michel Doepke. (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link