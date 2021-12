Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

45,215 EUR -2,77% (20.12.2021, 11:05)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

45,00 EUR -3,28% (20.12.2021, 10:51)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (20.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bei den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA von Bayer habe es vor Kurzem Bewegung gegeben. In der jüngsten Supreme-Court-Entscheidung werde nun der so genannte Solicitor General eingeladen, die Meinung der US-Regierung zum Fall Edwin Hardeman darzulegen. Bayer-Chef Werner Baumann begrüße dieses Vorhaben.Die Aufforderung des Obersten Gerichtshofs der USA in dieser Woche an die Regierung Biden, sich zu einem Fall über die angeblichen Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Roundup zu äußern, sei ein ermutigender Schritt, so Baumann gegenüber dem "Wall Street Journal" ("WSJ") in einem Beitrag vom Wochenende.Der Schritt des Gerichts bedeute, dass es Interesse an dem Fall gezeigt habe und das Unternehmen seine Strategie fortsetzen werde, die Risiken von Roundup-Prozessen zu begrenzen, zitiere das "WSJ" den Vorstandsvorsitzenden. Demnach werde Bayer nun die Gespräche über die Beilegung weiterer Roundup-Streitigkeiten aussetzen, während das Gericht prüfe, ob es sich mit Bayers Antrag auf Aufhebung eines früheren Urteils zu Roundup befassen solle, heiße es weiter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: