Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

50,91 EUR +1,05% (09.11.2021, 15:35)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

50,89 EUR +1,76% (09.11.2021, 15:20)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und erhöht das Kursziel von 57 auf 58 Euro.Nach dem enttäuschenden Q2 habe der Leverkusener Konzern für Q3 wieder erfreuliche Zahlen ausgewiesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vor allem das Agrargeschäft habe sich positiv entwickelt, während im Pharmabereich das Ergebnis durch erhöhten Aufwand für Marketing und F&E belastet worden sei. Erstmals habe Bayer einen juristischen Erfolg in einem Glyphosat-Gerichtsverfahren erringen können. Solange jedoch eine Entscheidung des Obersten Gerichts in einem Berufungsverfahren noch ausstehe, bleibe die Rechtsunsicherheit bestehen. In Analogie zu den Anpassungen des Ausblicks durch Bayer habe Strauß seine Schätzungen leicht modifiziert.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie und hebt das Kursziel von 57 auf 58 Euro an. (Analyse vom 09.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Bayer-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhandenBörsenplätze Bayer-Aktie: