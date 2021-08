Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Rahmen der Zahlen zum zweiten Quartal habe Bayer die Prognose für den Jahresumsatz und das Ergebnis je Aktie (EPS) angehoben. Dennoch würden sich Anleger etwas um die Profitabilität des DAX-Konzerns sorgen. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse hätten erste Analysten den Wert erneut unter die Lupe genommen.Die britische Großbank Barclays habe das Kursziel für Bayer nach Quartalszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für Kursgewinne der Aktien müsse sich das operative Geschäft des Agrarchemie- und Pharmakonzerns verbessern, so Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Agrarsparte habe beim operativen Gewinn (EBITDA) ihre Schätzung deutlich verfehlt.Auch die Credit Suisse habe das Kursziel um fünf Euro auf 55 Euro reduziert, die Einstufung laute "neutral". Noch deutlicher falle die Veränderung bei der Privatbank Berenberg aus. Der Zielkurs sei nach den Zahlen von Bayer sogar um 14 Euro auf 60 Euro gekappt worden, das Kreditinstitut rate allerdings unverändert zum Kauf.Das schwache Abschneiden in Sachen Profitabilität hätten die Analysten nun in den gesenkten Kurszielen berücksichtigt, würden jedoch ausgehend vom aktuellen Kursniveau aus jedoch klares Upside-Potenzial signalisieren. "Der Aktionär" sei und bleibe für die Bayer-Aktie indes weiter skeptisch gestimmt. Denn immer noch seien die Glyphosat-Rechtsstreitigkeit nicht gänzlich vom Tisch.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link