Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach mauen Aussagen im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2021 sei das Papier des Leverkusener Konzerns auf ein neues Mehrjahrestief abgetaucht. Dennoch würden für die Mehrheit der Analysten auf dem aktuellen Kursniveau die Chancen überwiegen."Der Aktionär" könne den anhaltenden Optimismus der Analysten nicht teilen. Zuletzt seien beispielsweise positive Neachrichten aus der Pharma-Pipeline immer wieder verpufft. Das übergeordnete Bild würden der Ausblick und die anhaltenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA bestimmen. Ohne eine bezahlbare, nachhaltige Lösung dürfte es schwierig für die Bayer-Aktie werden, wieder in deutlich höhere Kursregionen vorzudringen. Anleger sollten das Papier meiden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:43,955 EUR +0,17% (20.10.2020, 09:03)