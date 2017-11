Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

109,426 EUR -0,40% (22.11.2017, 14:57)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie wird immer attraktiver! AktienanalyseBayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein global agierendes Life Science-Unternehmen mit den Segmenten Pharma (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (verschreibungsfreie Medikamente), Pflanzenschutz sowie dem Geschäftsfeld Tiergesundheit, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die von Bayer kontrollierte und börsennotierte Covestro-Beteiligung (Kunststoffe), solle mittelfristig vollständig verkauft werden.Die Covestro-Minderheitsbeteiligung solle laut Unternehmensangaben auf null abgebaut werden. Des Weiteren wolle Bayer Monsanto unter Vorbehalt der Kartellbehörden bis Anfang 2018 übernehmen.Die Analysten der DZ BANK stufen die geplante Übernahme von Monsanto in Bezug auf die Marktposition und die Gewinnentwicklung positiv ein. Sie sähen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Transaktion im März 2018 erfolgreich abgeschlossen werden könne. Damit steige nach Erachten der Analysten die Attraktivität des Papiers. (Ausgabe vom 20.11.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:109,55 EUR -0,09% (22.11.2017, 14:44)