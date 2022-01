Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,47 EUR +1,20% (26.01.2022, 10:41)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,52 EUR +1,38% (26.01.2022, 10:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (26.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Auch die Bayer-Aktie habe einen üblen Wochenstart gehabt. Hohe Inflation, steigende Zinsen sowie die Konflikte zwischen der Ukraine und Russland hätten am Gesamtmarkt für Rücksetzer gesorgt. Seit Dienstag sei der Titel jedoch wieder auf Erholungskurs und konnte die Verluste vom Montag wieder wettmachen. Ein neues Kaufsignal könnte jetzt sogar für weitere Dynamik sorgen.Mitte Dezember habe die Bayer-Aktie die Unterstützung am Corona-Tief bei 44,86 Euro als Sprungbrett nutzen können. Von dort aus sei sie bis letzte Woche um knapp 19 Prozent gen Norden geklettert. Stark überkaufte Indikatorenwerte sowie die eben genannten Belastungsfaktoren hätten jedoch für eine Korrektur gesorgt.Dabei sei der Titel zwar unter die Unterstützung am November-Hoch bei 51,84 Euro gerutscht, habe aber daraufhin die 200-Tage-Linie bei 49,70 Euro erfolgreich getestet. Könne nun im Zuge des aktuellen Rebounds das November-Hoch zurückerobert werden, dürfte es zügig bis an das Volume-Peak bei 53,50 Euro gehen. Darüber rücke die Widerstandszone zwischen 56,84 und 57,73 Euro in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: