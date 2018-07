Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe heute einen neuen Lizenzdeal im Geschäftsbereich Tiermedizin bekannt gegeben. Wie der Konzern mitgeteilt habe, hätten die Bayer Animal Health GmbH und die japanische Mitsui Chemicals Agro, Inc. (MCAG) ein Abkommen unterzeichnet, um auf Basis der innovativen Chemie von MCAG neue Antiparasitika für Haustiere zu entwickeln. Im Rahmen dieses Lizenzabkommens werde Bayer neuartige Präparate auf Grundlage der Erfindungen von MCAG entwickeln und vermarkten.Vor Kurzem habe der DAX-Konzern die Übernahme von Monsanto unter Dach und Fach bringen können. Seit 7. Juni sei Bayer der alleinige Eigentümer der Monsanto Company.Die Bayer-Aktie habe dies jedoch nicht beflügeln können. Das Papier sei zuletzt an der 200-Tage-Linie erneut gescheitert. Während der Großteil der Analysten seit Längerem zum Kauf blase, rate der AKTIONÄR seit Monaten die Entwicklung der Bayer-Aktie von der Seitenlinie zu beobachten. Zu groß sind die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: