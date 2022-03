Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (25.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unverändert glänze die Aktie von Bayer mit einer hohen Relativen Stärke. Allerdings beiße sich der Wert an der Marke von 60,00 Euro noch die Zähne aus. Auch ein positiver Analystenkommentar aus dem Hause Jefferies könne nicht den nötigen Impuls liefern, wenngleich das Kreditinstitut dem DAX-Titel nur wenig Upside-Potenzial bescheinige.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Bayer auf "buy" mit einem Kursziel von 64,00 Euro belassen. Kurz nach der Wiederaufnahme mit einer Kaufempfehlung habe sich Analyst Charlie Bentley in einer am Freitag vorliegenden Studie mit erstem Feedback von Investoren beschäftigt.Der Glyphosat-Rechtsstreit bleibe für viele von ihnen eine Barriere, auch wenn nun eine Lösung in Sicht sei. Die grundsätzliche Geschäftsausrichtung des Konzerns gefalle den Investoren aber. Der Analyst sehe in der Chemie- und Pharma-Aktie weiterhin eine große Chance für Anleger.Ein starkes Chartbild, ein brummendes operatives Geschäft und eine attraktive Bewertung mit einem einstelligen KGV: Bei der Aktie von Bayer stimme derzeit die Chemie.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link