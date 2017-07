Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.07.2017/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie setzt Rally fort - AktienanalyseFür die Experten der " BÖRSE am Sonntag " ist die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) einer der fünf Top-Titel im DAX des ersten Halbjahres 2017.Mit einem Kurszuwachs von 21 Prozent habe sich die Bayer-Aktieim bisherigen Jahresverlauf Rang fünf gesichert. In Zusammenhang mit der geplanten Mega-Übernahme des US-amerikanischen Saatgutriesen Monsanto sei die Aktie des Pharmaunternehmens 2016 noch in arge Bedrängnis geraten. Bereits Ende November des vergangenen Jahres habe dann aber eine Erholung eingesetzt und sich zu einer bis heute andauernden Rally entwickelt. So sei der Kurs von 87,15 Euro auf inzwischen 122,20 Euro pro Anteilsschein gestiegen. Aus Monsanto-Unsicherheit scheine bei vielen Anlegern Monsanto-Zuversicht geworden zu sein. Noch in diesem Jahr solle die Übernahme endgültig zum Abschluss gebracht werden.Dazu fehle allerdings noch die Freigabe der EU-Wettbewerbshüter. "Wir sind in sehr guten und konstruktiven Gesprächen mit der Wettbewerbsabteilung der EU-Kommission, sind aber noch nicht ganz durch", habe sich dazu kürzlich Bayer-Chef Werner Baumann geäußert. 66 Milliarden Euro werde Bayer das Unterfangen am Ende kosten. "Die Investitionsmöglichkeiten des Konzerns in andere Unternehmenssparten seien damit vorerst begrenzt", habe Baumann erklärt. "Es gebe in nächster Zeit allerdings auch nicht die Notwendigkeit für hektische Zukäufe im Pharmabereich", so der Konzern-Chef weiter.Die Zahlen sprechen für sich: Im ersten Quartal 2017 konnte der Konzern seinen Umsatz um 9,4 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro und sein EBITDA um 14,9 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro deutlich steigern, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Ausgabe 26 vom 02.07.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:111,55 EUR -1,46% (03.07.2017, 12:40)