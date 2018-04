Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.04.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Das kommt gut an! AktienanalyseIm DAX sorgte in dieser Woche wieder einmal Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) für Schlagzeilen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Einem Medienbericht zufolge stehe die Mega-Übernahme des US-Saatgutriesen Monsonto durch die Leverkusener vor dem Durchbruch. Das US-Justizministerium wolle grünes Licht geben, habe das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen geschrieben. Im Vorfeld habe sich Bayer bereiterklärt, zusätzliche Sparten zu veräußern. Diese sollten zum Teil an BASF gehen. Bislang handle es sich allerdings nur um eine grundsätzliche Übereinkunft, so das WSJ. Wann es zu einer abschließenden Genehmigung komme, sei noch unklar. Das Justizministerium und Monsanto hätten eine Stellungnahme dazu abgelehnt.An der Börse seien die Neuigkeiten gut angekommen. Der Kurs der Bayer-Aktie habe sich auf Wochensicht um rund drei Prozent verteuert. Denn mit dem "Go" der US-Wettbewerbshüter wäre die Übernahme nach langem Verhandeln endlich in trockenen Tüchern. Von zahlreichen Kartellbehörden wie der EU-Kommission und den Wettbewerbshütern aus Brasilien und China hatte die Transaktion bereits unter Auflagen grünes Licht erhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 14/2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:99,02 EUR +0,53% (13.04.2018, 11:34)