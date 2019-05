Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Bayer habe in den vergangenen Tagen erneut massiv verloren. Dabei hätten gleich mehrere belastende News für Druck gesorgt. Zunächst hätten umstrittene Listen, die Monsanto vor der Übernahme erstellen lassen habe, für Kritik gesorgt. In Frankreich würden gegen den amerikanischen Saatgut- und Pestizidhersteller Vorermittlungen wegen illegaler Erfassung privater Daten laufen. Wie mittlerweile bekannt geworden sei, dürften sich die Listen nicht nur auf Frankreich beschränken, sondern EU-weit geführt worden sein.Kurz darauf sei eine weitere Niederlage bei den laufenden Glyphosat-Prozessen gefolgt. Nach den beiden schon bekannten Fällen habe Bayer in Kalifornien auch den dritten wichtigen Prozess um angeblich krebserregende Produkte des übernommenen Saatgut- und Pflanzenschutzkonzerns Monsanto verloren. Die Geschworenen-Jury des zuständigen Gerichts im kalifornischen Oakland habe Bayer zu Schadenersatz in Höhe von über zwei Milliarden Dollar an ein Rentnerehepaar verurteilt, das den Glyphosat-Unkrautvernichter Roundup für seine Krebserkrankungen verantwortlich mache.Und ein Ende der Glyphosat-Unsicherheit sei nicht in Sicht. Bayer gehe zwar in den Prozessen, die das Unternehmen in erster Instanz verloren habe, in Berufung. Gunther Zechmann von Bernstein Research rechne in dem neuesten Prozess mit einer Reduzierung des gesamten Schadenersatzes auf letztlich 110 Millionen US-Dollar. Bis es jedoch rechtskräftige Urteile geben werde, bis dahin werde noch viel Zeit vergehen und die Unsicherheit bestehen bleiben. Bayer sehe sich derzeit mit mehr als 13.000 Klagen konfrontiert.Um die gesamten Belastungen abschätzen zu können, sei es laut J.P. Morgan-Analyst Richard Vosser aber noch ein weiter Weg. Seiner Einschätzung nach müssten mindestens zehn bis zwölf Fälle und diverse Berufungsverfahren abgewartet werden. Damit rechne der Experte nicht vor Mitte 2020.Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", empfiehlt vorerst weiter, bei der Bayer-Aktie an der Seitenlinie zu bleiben. (Analyse vom 15.05.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link