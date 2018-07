Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

93,35 EUR -0,95% (06.07.2018, 15:06)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

93,33 EUR -1,44% (06.07.2018, 15:22)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Healthcare-Sektor die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) zu halten.Insgesamt dürften die Unternehmen im Sektor Healthcare auch weiterhin von den langfristig intakten Wachstumstrends der Branche profitieren und weiteres Wachstum in ihren jeweiligen Bereichen durch neue Produkte und die Expansion in neue Märkte generieren. Neben dem organischen Wachstum sollten die Aktienkurse auch weiter Impulse durch die zuletzt umfangreichen M&A-Aktivitäten erhalten. Trotz der durchgeführten Investitionstätigkeiten würden dem Anleger zudem lukrative Dividendenrenditen geboten, wobei sich langfristige Investoren zusätzlich über kontinuierliche Erhöhungen freuen könnten. Zudem stehe die Branche aufgrund ihrer relativen Unabhängigkeit von konjunkturellen Zyklen in Zeiten von Markt- und Konjunkturunsicherheiten vermehrt im Blickpunkt der Anleger.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät die Bayer-Aktie zu halten. Das Sektor-Rating bleibe "positiv". (Analyse vom 06.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Bayer-Aktie: