Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (10.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Einem Medienbericht zufolge wolle das US-Justizministerium die geplante Mega-Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto durch den Leverkusener Konzern offenbar genehmigen. Für Bayer sollte diese Entscheidung wie ein Befreiungsschlag wirken. Viele Investoren könnten sich nun endlich daran erinnern, dass Bayer ein gut geführtes, stark positioniertes und profitables Unternehmen sei. Die Bayer-Aktie habe daher Luft nach oben könnte in den kommenden Wochen und Monaten in Richtung 120 Euro laufen, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.04.2018)