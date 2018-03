Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

95,05 EUR -0,78% (01.03.2018, 12:36)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (01.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Die Q4-Zahlen seien gemischt ausgefallen. Entsprechend habe die Guidance im Gesamtjahr erreicht (Umsatz am unteren Ende) bzw. übertroffen (bereinigtes EPS) werden können. Den Ausblick für 2018 werte der Analyst als schwach (wesentliche Kennzahlen nur auf Vorjahresniveau). Im Fokus dürfte nach wie vor die geplante Monsanto-Übernahme stehen. Sie solle nun in Q2/2018 abgeschlossen werden. Die Freigabe aus den USA und der EU sei wegen weiterer Zugeständnisse (Gemüsesaatgut solle komplett verkauft werden) wahrscheinlich geworden. Nach den erhaltenen Genehmigungen solle die zur Finanzierung nötige Kapitalerhöhung eingeleitet werden, die jedoch geringer ausfallen dürfte als ursprünglich geplant. Der Analyst habe seine Prognosen (u.a. berichtetes EPS 2018e: 5,47 (alt: 5,82) Euro; 2019e: 6,00 (alt: 6,40) Euro) und sein Kursziel von 120 auf 102,00 Euro gesenkt.Vor dem Hintergrund des schwachen Ausblicks und der anstehenden Kapitalerhöhung erwartet Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, keine deutlichen Kursimpulse für die Bayer-Aktie und bewertet sie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 01.03.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:95,22 EUR -1,05% (01.03.2018, 12:26)