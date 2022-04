ISIN BayWa-Aktie:

BayWa (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernsegmenten Energie, Agrar, und Bau sowie dem Entwicklungssegment Innovation & Digitalisierung. Als globaler Player entwickelt BayWa führende Lösungen und werthaltige Projekte für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie und Bau. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Ihren Ursprung hat sie im genossenschaftlichen Landhandel mit der Aufgabe, den ländlichen Raum mit allem zu versorgen, was die Landwirtschaft braucht. Der genossenschaftliche Gedanke und die regionale Verbundenheit sind immer noch prägend für das Unternehmen.



Aus der Tradition heraus liegen die Kernmärkte in Süddeutschland und Österreich, im Rahmen einer Wachstumsstrategie hat die BayWa in den letzten Jahren aber stark international expandiert. Mittlerweile ist das Unternehmen der größte Agrarhändler in Deutschland und zählt international zu den führenden Händlern für landwirtschaftliche Rohstoffe. Zu einem bedeutsamen Standbein hat sich das Geschäftsfeld Regenerative Energien entwickelt. Die BayWa r.e. AG, in der sämtliche Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien gebündelt sind, treibt ihr Projektgeschäft mit großem Erfolg weltweit voran. (20.04.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BayWa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrar- und Handelskonzerns BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) charttechnisch unter die Lupe.Die 160 deutschen Standardwerte aus DAX, MDAX und SDAX würden sie regelmäßig anhand von insgesamt sieben trendfolgenden Kriterien filtern. Mit Hilfe dieses Selektionsprozesses würden sich immer wieder spannende Trading-Kandidaten herausfiltern lassen. Das gelte in doppelter Hinsicht für die BayWa-Aktie, denn zu der quantitativen Auswertung geselle sich zudem eine äußerst spannende charttechnische Ausgangslage. Doch der Reihe nach: Seit mehr als einer Dekade pendele der Titel zwischen 20 EUR und 45 EUR seitwärts. Die beschriebene Trading-Range befinde sich gegenwärtig in der Auflösung. Ein nachhaltiger Ausbruch lege den Grundstein für einen Sprung über das bisherige Allzeithoch von 2007 bei 47,85 EUR. Ein wichtiges Argument in dieser Hinsicht liefere auch die seit Mai vergangenen Jahres ausgeprägte Korrekturflagge. Schließlich eröffne dieses Konsolidierungsmuster ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von rund 50 EUR und damit bis in "uncharted territory". Je nach Risikoneigung könnten Anleger entweder das 2021er-Hoch (43,80 EUR) oder das 2014er-Pendant (41,82 EUR) als Stop-Loss auf der Unterseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.04.2022)