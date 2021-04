Tradegate-Aktienkurs BayWa-Aktie:

BayWa (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernsegmenten Energie, Agrar, und Bau sowie dem Entwicklungssegment Innovation & Digitalisierung. Als globaler Player entwickelt BayWa führende Lösungen und werthaltige Projekte für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie und Bau. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Ihren Ursprung hat sie im genossenschaftlichen Landhandel mit der Aufgabe, den ländlichen Raum mit allem zu versorgen, was die Landwirtschaft braucht. Der genossenschaftliche Gedanke und die regionale Verbundenheit sind immer noch prägend für das Unternehmen.



Aus der Tradition heraus liegen die Kernmärkte in Süddeutschland und Österreich, im Rahmen einer Wachstumsstrategie hat die BayWa in den letzten Jahren aber stark international expandiert. Mittlerweile ist das Unternehmen der größte Agrarhändler in Deutschland und zählt international zu den führenden Händlern für landwirtschaftliche Rohstoffe. Zu einem bedeutsamen Standbein hat sich das Geschäftsfeld Regenerative Energien entwickelt. Die BayWa r.e. AG, in der sämtliche Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien gebündelt sind, treibt ihr Projektgeschäft mit großem Erfolg weltweit voran. (01.04.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BayWa: Erneuerbare Energien bringen Schub - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Agrar- und Handelskonzerns BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) unter die Lupe.Die Börsen seien derzeit wie entfesselt. Sie würden von einem Rekord zum nächsten jagen. Auch die BayWa-Aktie sei im Höhenflug. Inzwischen notiere sie so hoch wie seit sechs Jahren nicht mehr. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Papieren würden die Kursgewinne bei BayWa allerdings nicht allein auf der Hoffnung auf den großen Wirtschaftsaufschwung nach der Pandemie fußen. Der Mischkonzern habe auch während Corona gute Geschäfte gemacht. Vor allem in den neuen Geschäftsfeldern wie Regenerative Energien sei es gut gelaufen. Das EBIT habe mit 215 Mio. Euro daher sogar einen neuen Rekordwert erreicht. Der Umsatz habe sich auf etwas mehr als 17 Mrd. Euro erhöht.Auch für das laufende Jahr gebe sich der Konzern zuversichtlich. Erlöse und operatives Ergebnis sollten weiter steigen. Dazu beitragen solle vor allem wieder das Erneuerbare-Energien-Geschäft. "Der weltweite Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein Megatrend und ungebrochen", so BayWa-Chef Klaus Josef Lutz laut Mitteilung. Die Projektpipeline für 2021 sei mit 1,1 Gigawatt gut gefüllt. Zusätzlicher Rückenwind komme durch die Kapitalerhöhung bei der BayWa r.e. durch den Schweizer Investor EIP. Auch Warburg Research sehe das Geschäft um Solarkraft & Co. als treibende Kraft. Dennoch habe das Analysehaus die Aktie nach den starken Kursgewinnen in den vergangenen Monaten von "buy" auf "hold" zurückgestuft. Das Kursziel werde mit 38 Euro angegeben - aktuell notiere sie bei 37,73 Euro. (Ausgabe 12/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BayWa-Aktie:37,30 EUR -0,80% (01.04.2021, 10:55)