Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Die Affenpocken würden sich ausbreiten. Außerhalb Afrikas, wo die meist milde verlaufende Virus-Erkrankung endemisch sei, seien bereits mehr als 200 Fälle registriert worden. In Europa seien vor allem Großbritannien, Spanien und Portugal betroffen. Spanien habe nun angekündigt, den weltweit einzigen Impfstoff gegen die Affenpocken bei Bavarian Nordic zu bestellen.Insgesamt 19 Länder, in denen die Krankheit normalerweise nicht vorkomme, hätten mindestens einen Fall bestätigt, habe das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am Mittwochabend erklärt. Die meisten bestätigten Fälle würden sich auf drei europäische Länder konzentrieren: Großbritannien (71 Fälle), Spanien (55) und Portugal (37). In Europa seien insgesamt 191 Fälle bestätigt worden, dazu kämen 15 in Kanada, neun in den USA, zwei in Australien, einer je in Israel sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Verdachtsfälle seien in der Bilanz nicht mitgezählt worden.Vor wenigen Tagen habe Bavarian Nordic bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Vertrag mit einem zunächst nicht genannten europäischen Land abgeschlossen habe, um seinen Imvanex-Pockenimpfstoff als Reaktion auf neue Fälle von Affenpocken zu liefern. Dieser weise eine 85-prozentige Wirksamkeit auf.Wie die Agentur Reuters am Mittwochabend gemeldet habe, wolle Spanien bei Bavarian Nordic den Impfstoff gegen Affenpocken bestellen. Das Mittel Imvanex werde gleichmäßig an die spanischen Regionen verteilt, habe demnach Gesundheitsministerin Carolina Darias gesagt. Eine Menge habe sie nicht angegeben.Deutschland habe nach Angaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) "bis zu 40.000 Dosen" des Pocken-Impfstoff bestellt.Das Unternehmen hat 1,4 Millionen fertige Fläschchen seines Affenpocken-Impfstoffs in Reserve, der dazu beitragen könnte, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Der Sprecher von Bavarian Nordic, Rolf Sass Sørensen, habe bestätigt, dass eine Produktion von 30 Millionen Dosen jährlich möglich sei.In Europa sei Imvanex bisher nur für die als ausgestorben geltenden Pocken beim Menschen zugelassen. Beispielsweise in Großbritannien werde das Vakzin aber auch "Off-Label", also ohne entsprechende Zulassung eingesetzt, so Sørensen weiter.Bavarian Nordic habe den Anlegern am Mittwoch einen höheren Jahresumsatz in Aussicht gestellt und einen möglicherweise geringeren operativen Verlust. Das Unternehmen investiere kräftig in die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Respiratorische Synzytial-Virus sowie einen Covid-19-Booster. Der Umsatz werde im laufenden Jahr nun zwischen 1.300 und 1.500 Millionen nach zuvor 1.100 bis 1.400 Millionen Dänische Kronen (DKK) erwartet.Die Aktie von Bavarian Nordic habe nach Bekanntwerden der ersten Affenpocken-Fälle bereits kräftig zugelegt. An der Heimatbörse Kopenhagen sei der Wert vom Allzeittief am 9. Mai bei 115,75 DKK zwischenzeitlich auf 222,50 DKK gestiegen. Im deutschen Handel sei die Aktie von 16,70 Euro zeitweise bis auf 33,30 Euro nach oben geschossen. Am Donnerstag-Vormittag notiere Bavarian Nordic nun bei 28,39 Euro.