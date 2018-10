Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (08.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Abgasspezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die deutsche Autoindustrie am Samstag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel aufgrund der Dieselkrise erneut scharf kritisiert. In ihrer zuvor ausgestrahlten Video-Botschaft habe die CDU-Vorsitzende auf die beschlossenen Maßnahmen des Dieselgipfels verwiesen. Dabei habe Merkel die geplante gezielte staatliche Förderung der Hardware-Nachrüstung von Handwerker- und Lieferfahrzeugen unterstrichen.Mit Blick auf die zögerliche Haltung der Autobauer in Sachen Hardware-Nachrüstung habe Merkel gesagt, neben Umtauschangeboten werde es "die Möglichkeit der Hardware-Nachrüstungen geben, wo immer das technisch möglich ist. Auch hier tritt die Automobilindustrie in die Verantwortung."Da die Hardware-Nachrüstung keinesfalls vom Tisch sei, bleibe es bei der Baumot Group AG weiter spannend. Schaffe der Titel den Wiederanstieg über die Marken von 2,50 und 3,00 Euro, würde sich erhebliches charttechnisches Aufwärtspotenzial ergeben. Jedoch müsse die operative Entwicklung des Hardware-Nachrüsters als enttäuschend bezeichnet werden, da zuletzt wiederholt die Ziele verfehlt worden seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link